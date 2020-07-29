Горно-Алтайск, , 10:51 — REGNUM 28 июля в столице Горного Алтая официально стартовал купальный сезон. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, в этот день открыли для купания пруд в урочище Еланда.

Пляж будет работать ежедневно с 11 утра до 19 часов вечера до 20 сентября. Как отмечается, предварительно здесь огородили зону купания и организовали дежурство спасателей с лодкой. При этом распивать спиртные напитки на пляже запрещено.

Глава региона Олег Хорохордин ранее отметил перспективность территории.

«На следующий год рассмотрим возможность привлечь сюда малый бизнес, облагородить территорию, организовать работу кафе, установить шезлонги и зонтики от солнца. При этом важно сохранить свободный доступ к пляжу», — добавил он.

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