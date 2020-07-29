Москва, , 10:49 — REGNUM В Госдуме не удивлены ростом цен на «набор первоклассника».

Как сообщало ИА REGNUM, средняя стоимость набора первоклассника — комплект канцелярских принадлежностей в сборе, включающий карандаши, ручки, альбомы и другое существенно вырос.

«Рост цен на услуги и товары первой необходимости в России стремительно и многократно опережает зарплаты и пенсии. Такими темпами все горизонты социального планирования останутся где-то в стороне, а народ опустится на дно нищеты», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

По данным «Платформы ОФД» набор первоклассника» в России за год подорожал на 55% по сравнению с 2019 годом. Такие цифры приводятся на основании фискальных данных, уточняет RT.

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