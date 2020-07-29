Анкара, , 10:49 — REGNUM С сегодняшнего дня, 29 июля, граждане Турции и иностранцы, имеющие вид на жительство в этой стране, смогут получить российские визы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе посольства Российской Федерации в Турецкой Республике, возобновляется выдача всех категорий виз.

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«Право на въезд в Российскую Федерацию может быть реализовано прибывающими в Россию прямыми авиарейсами из аэропортов Турции, — отметили в дипмиссии. — Указанный порядок распространяется и на турецких граждан, обладателей дипломатических, служебных и специальных паспортов (безвизовый режим).

При этом в посольстве добавили, что гражданам других государств, временно находящимся на территории Турции, визы не оформляются.

В дипмиссии напомнили о необходимости предъявления результата теста на COVID-19 установленного минздравом Турции образца. Его можно пройти в одной из 136 аккредитованных государственных клиник Турецкой Республики.

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«На российской границе у всех приезжающих иностранцев будут требовать документ о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сделанного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию», — указали в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа Россия, которая с 27 марта на фоне пандемии коронавирусной инфекции полностью прекратила международное авиасообщение, возобновляет авиасообщение с тремя странами, включая Турцию.