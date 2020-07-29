Анкара, 29 июля 2020, 10:49 — REGNUM С сегодняшнего дня, 29 июля, граждане Турции и иностранцы, имеющие вид на жительство в этой стране, смогут получить российские визы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе посольства Российской Федерации в Турецкой Республике, возобновляется выдача всех категорий виз.
Читайте также: Президенты России и Турции обсудили возобновление авиасообщения — Кремль
При этом в посольстве добавили, что гражданам других государств, временно находящимся на территории Турции, визы не оформляются.
В дипмиссии напомнили о необходимости предъявления результата теста на COVID-19 установленного минздравом Турции образца. Его можно пройти в одной из 136 аккредитованных государственных клиник Турецкой Республики.
Также по теме: Турция нуждается в российских туристах гораздо острее, чем раньше
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа Россия, которая с 27 марта на фоне пандемии коронавирусной инфекции полностью прекратила международное авиасообщение, возобновляет авиасообщение с тремя странами, включая Турцию.