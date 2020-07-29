Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM В Петербурге за последние сутки подтвердили еще 23 смертельных случая от COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб 29 июля.

Такой же суточный показатель смертности зафиксировали и днем ранее. Это самый высокий результат среди всех регионов страны: на втором месте — Москва с 13 летальными исходами за сутки.

Всего в Петербурге с начала пандемии, по официальным данным, от COVID-19 скончался 2001 человек. При этом Роспотребнадзор с апреля по июнь выдал больницам около 5 тыс. разрешений на погребение по особым правилам пациентов с COVID-19 или подозрением на него.

В России за сутки подтвердили 169 смертей от этой болезни, общее число погибших достигло 13 673 человек.

Добавим, число носителей вируса в Северной столице составило 31 140 человек, по всей стране — 828 990 человек.