Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM В Петербурге за сутки выявили еще 165 случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 июля сообщает оперативный штаб.

Город остается на четвертой позиции по приросту носителей вируса среди регионов РФ — сразу за Москвой, Свердловской областью и Югрой.

За время пандемии число носителей вируса в Петербурге достигло 31 140 человек.

Выздоровели от COVID-19 в Петербурге за все время 23 199 человек, из них 75 — за последние сутки.

За 24 часа в регионе на коронавирус протестировали 12 971 человека. Под медицинским наблюдением находятся 1278 горожан, из них только двое — в обсерваторе, 1082 — на самоизоляции.

Добавим, в России за сутки нашли ещё 5475 носителей коронавируса в 84 регионах страны, их общее число достигло 828 990 человек.