Симферополь, , 10:40 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» написал 29 июля глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 28 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 — при скрининге здоровых лиц», — написал Аксёнов.

Всего в Крыму за весь период пандемии подтверждено 1163 случая заражения коронавирусом, 861 человек выздоровел, скончались 15 пациентов.