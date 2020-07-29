Москва, , 10:41 — REGNUM По итогам июня 2020 года российские заемщики взяли 58,9 тыс. автокредитов на общую сумму в 47,3 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте компании «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ).

Таким образом, количество и объём выданных кредитов на покупку машин в сравнении с прошлым годом в России выросли на 7% и 2% соответственно. Стоит отметить, что в апреле и мае текущего года количество и объем выданных автокредитов были в пять и два раза меньше, чем в 2019 году.

«Выдачи автокредитов постепенно росли в первую неделю июня и оставались стабильно высокими в остальные недели месяца», — отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

В свою очередь в Сетелем-банке отметили превышение июньских показателей выдачи автокредитов над мартовскими.

По мнению представителей банка, на июньский рост повлиял отложенный спрос, который сформировался во время режима самоизоляции, а также запуск государственной программы льготного автокредитования.

Напомним, с января по июнь 2020 года в РФ доля реализованных в кредит новых машин Hyundai достигла 55% от всех проданных авто марки. Всего за полгода в кредит в России было куплено около 27 тыс. моделей Hyundai.

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