Нью-Дели, , 10:35 — REGNUM Правительство Индии санкционировало экспорт за рубеж медицинских масок и других средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил министр железных дорог, торговли и промышленности страны Пиюш Гоял.

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Глава ведомства пояснил, что такое решение было принято на фоне призыва премьер-министра Нарендры Моди в рамках движения «Самодостаточная Индия», призванного содействовать программе «Делай в Индии» и промышленному росту. Эти меры призваны поддержать национальных производителей этих товаров.

«Правительство разрешает экспортировать каждый месяц 40 млн двух‑ и трёхслойных хирургических масок и 2 млн медицинских очков», — говорится в сообщении Гояла в Twitter

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При этом отмечается, что разрешён также и экспорт лицевых защитных щитков. На них никаких ограничений по количеству не установлено.

Напомним, в марте 2020 года правительство Индии ввело запрет на экспорт некоторых видов масок. Это было связано с продолжающейся пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в индийском городе Сурат (штат Гуджарат), который является крупным центром обработки бриллиантов, начали продавать защитные маски, инкрустированные бриллиантами.