Москва, , 10:36 — REGNUM Набережная Тараса Шевченко в Москве будет благоустроена в 2020 году. Об этом мэр столицы Сергей Собянин 29 июля написал у себя в блоге.

По его словам, из-за распространения коронавируса многие работы по благоустройству было решено перенести на следующий год. Однако подготовку к работам на набережной начали ещё в прошлом году, поэтому решено это было завершить в 2020 году. Проект 2020 года охватит набережную Тараса Шевченко от Новоарбатского до Бородинского моста.

Мэр Москвы отметил, что на данный момент большую часть набережных занимает чрезмерно широкая проезжая часть, а пешеходный тротуар узкий и некомфортный. Поэтому в рамках благоустройства планируется расширить и заново замостить тротуары, отделив их от проезжей части с помощью зеленой стены кустарников и деревьев.

«Расположенная напротив жилых домов набережная Тараса Шевченко станет отличным местом для прогулок местных жителей — с детскими площадками и местами отдыха летом и зимой. По мнению авторов проекта, здесь даже можно будет поставить небольшие снежные горки», — написал Собянин.

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