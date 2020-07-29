Барнаул, , 10:29 — REGNUM В Алтайском крае те, чьё призвание спасать людей, стали донорами крови. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ, мероприятие приурочено к празднованию 30-й годовщины со дня создания чрезвычайного ведомства, и что подобные акции с участием сотрудников МЧС России проходят по всей стране.

Алтайские спасатели. Забор крови ГУ МЧС РФ

В условиях сложной эпидемиологической обстановки специалисты Алтайского краевого центра крови обращают внимание на очень высокую потребность в донорской крови. Они отмечают, что коллектив спасателей всегда принимал активное участие в подобных мероприятиях.

Среди сотрудников Главного управления МЧС России по Алтайскому краю есть и почетные и просто активные доноры, которые сдают кровь не только в рамках акций «Добрых дел».

«Пополнение банка крови должно быть постоянным, поэтому уже скоро мы вновь увидим мобильных комплекс службы крови, припаркованный возле здания Главного управления МЧС России по Алтайскому краю», — заверили сами доноры — спасатели.

Сегодня донорами крови стали более 100 сотрудников Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.