Лондон, , 10:35 — REGNUM Соглашение о поставке 60 млн доз вакцины от коронавируса подписали власти Великобритании с компаниями Sanofi и GlaxoSmithKline, которые вместе разрабатывают препарат. Об этом сообщает 29 июля британское министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Ожидается, что вакцину от французской Sanofi и британской GSK первыми получат медики, соцработники и жители Соединённого Королевства, страдающие хроническими болезнями. Это должно произойти летом 2021 года.

Глава министерства Алок Шарма подчеркнул, что доступ к разнообразным перспективным вакцинам должен появиться как можно скорее. Это позволит защитить население и спасти жизни людей.

В основе вакцины Sanofi и GSK лежит технология рекомбинации ДНК, которая уже используется при создании вакцин против гриппа. Клинические испытания препарата должны начаться в сентябре 2020 года, а продажа — в первой половине 2021 года.

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