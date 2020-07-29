Ижевск, , 10:29 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 29 июля выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтвержден 2341 случай заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели после заражения 1859 жителей республики, таким образом, более 79,41% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели. За последние сутки выписаны 90 человек. 46 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минздрава Удмуртии Георгий Щербак выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией и приступил к работе. Заражение коронавирусом успешно перенесли глава республики Александр Бречалов, а также министр соцполитики Татьяна Чуракова.

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