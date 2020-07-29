Кемерово, , 10:28 — REGNUM В Кемеровской области 1 августа будет ограничена продажа алкогольной продукции. В этот день в регионе будут вручать аттестаты.

По данным «Сибдепо», предупреждения о запрете уже появились в социальных сетях глав городов и на входах в магазины.

«Данный запрет относится также к пиву и пивным напиткам, — уточняется в Instagram администрации города Мыски. — Ограничение продажи алкогольной продукции связано с проведением 1 августа в образовательных учреждениях мероприятий, посвященных вручению аттестатов».

Отмечается, что за несоблюдение ограничений торговыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями грозит административная ответственность.