Моздок, Северная Осетия, , 10:28 — REGNUM Власти Северной Осетии окажут помощь семьям, чьи дома сгорели в пожаре в селении Ново-Георгиевское Моздокского района. Поручение о поддержке погорельцев отдал главе района руководитель республики Вячеслав Битаров.

«Поручил Главе района Геннадию Гугиеву оказать всестороннюю поддержку жителям, чьи домовладения пострадали в результате пожара в селении Ново-Георгиевское, обеспечить исчерпывающие меры пожарной безопасности», — написал глава республики на своей странице в соцсети Instagram.

Он также дал поручение найти и наказать виновников пожаров. По словам Битарова, недопустимо, чтобы землепользователи поджигали свои поля для удаления стерни и создавали угрозу для жизни людей.

Напомним, в селении Ново-Георгиевское сгорели четыре жилых дома. В пожаре их хозяева потеряли не только кров над головой и имущество, но и всю скотину.

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