Киев, , 10:24 — REGNUM В подавляющем количестве городов и районов Украины дети пойдут в школы 1 сентября, заявил 29 июля в эфире одного из телеканалов министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Дети должны учиться, непосредственно находиться в школе. Главное, чтобы это было безопасно», — подчеркнул министр.

Он также заявил, что 30 июля правительство проводит большое совещание по подготовке к новому учебному году, на котором и будут окончательно определены правила пребывания учащихся в школах на период карантина.

ИА REGNUM напоминает, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что школы в определенном населенном пункте или районе будут работать до того момента, пока данная местность не попадает в т.н. «красную зону» по заболеваемости коронавирусом. Также в градации будет зеленая, желтая и оранжевая зоны.

«Мы готовы идти на риски, чтобы обеспечить обучение детей и управлять ситуацией путем адаптивного карантина», — сказал чиновник.

До этого представители центральной власти не раз говорили о возможности продолжения дистанционного обучения и в новом учебном году.