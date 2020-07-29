Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области вновь предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. Днем 29 июля над регионами пройдут сильные ливни с грозами и шквалистым ветром. Об этом сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 июля начиная с 13:00 до 16:00 часов ожидаются ливни, грозы с усилением ветра до 15−18 м/с. Температура воздуха в городе днем будет колебаться в районе 22−24 градусов тепла, в Ленобласти — в районе 19−24 градусов.

В свою очередь главный синоптик центра ФОБОС Михаил Леус сообщил, что 29 июля влияние циклона на синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей усилится.

«Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — резюмировал он.