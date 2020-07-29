Москва, , 10:20 — REGNUM Актер Михаил Ефремов отправился на первое заседание по делу о смертельном ДТП в Пресненский районный суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Артист отказался отвечать на вопросы журналистов. Ефремов проигнорировал вопрос об отказе признать свою вину, а также промолчал на вопрос о видеообращении, где актер извиняется перед родственниками. Он спустился из своего дома и сел в машину полиции.

Отметим, 29 июля заседание суда по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова состоится в закрытом режиме. Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сказал, что просил перенести предварительные слушания на август.

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