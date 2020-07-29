Москва, , 10:19 — REGNUM Большинство работ по благоустройству в Москве пришлось перенести на 2021 год. Об этом мэр столицы Сергей Собянин 29 июля написал у себя в блоге.

Глава города отметил, что в 2020 году планировалось благоустроить 40 улиц и 180 парков. Однако из-за распространения коронавируса эти планы пришлось сильно скорректировать, перенеся большую часть работ на следующий год.

«Но некоторые проекты мы все же реализуем до конца этого года. Один из крупнейших — благоустройство набережной Тараса Шевченко и Бережковской, продолжение многолетних работ в районе Киевского вокзала», — отметил Собянин.

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