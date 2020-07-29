Кировск, Мурманская область, , 10:17 — REGNUM Президент Российского союза химиков Виктор Иванов отметил, что компании химического комплекса в целом с честью прошли испытание в противостоянии с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что перед химическими производствами стояло несколько важнейших задач. «Прежде всего, необходимо было сохранить свои высокопрофессиональные трудовые коллективы. Кроме того, жизненно важно было сохранить высокотехнологичные производства и производственные цепочки, в том числе в условиях вертикальной интеграции, когда от каждого из предприятий зависит успех больших компаний. И, конечно, в условиях высокой конкуренции на мировом рынке, важно было сохранить доверие потребителей, а значит и рынки сбыта» — рассказал Виктор Иванов.

В качестве примера он привел компанию «ФосАгро», где оперативно был сформирован штаб, к работе которого привлекли ведущих российских эпидемиологов и инфекционистов.

«Был разработан и оперативно внедрен комплекс мер по защите трудовых коллективов, — отметил президент РСХ, — На реализацию этих мер были выделены немалые средства, причем, важно, что они были выделены оперативно. В результате были достигнуты все те цели, о которых я говорил выше — сохранен трудовой коллектив, ритмичная работа всех предприятий компании, подрядчиков, контрагентов. В новых условиях компания «ФосАгро» сконцентрировала свои усилия, управленческие и финансовые ресурсы, на важнейших аспектах работы. В итоге, все мы видим из опубликованной недавно отчетности, что компания увеличила объемы производства продукции в первом полугодии на 7%, на 10% выросли продажи, а поставки удобрений отечественным аграриям — на 11,2%, а значит компания подтвердила свою конкурентоспособность на рынках — и на мировом и на российском. Что особенно важно, экологичные минеральные удобрения дошли до российских фермеров и позволили создать основу хорошего урожая. А это — продовольственная безопасность. Благодаря эффективным и уверенным действиям менеджмента компании была решена важнейшая задача — обеспечение здоровья работников и стабильная работа производства».

Виктор Иванов отметил важность обмена лучшими практиками между промышленными компаниями в период противостояния коронавирусной инфекции. Обмен шел на площадках отраслевых ассоциаций и союзов, региональных штабов, а также на уровне РСПП.

«Возвращаясь к опыту ФосАгро, знаю, что практики компании, внедренные ей протоколы работы и созданные при ее активном участии сборники лучших практик на основе международного и российского опыта в условиях пандемии, изучались в рамках Российской ассоциации производителей удобрений, и сослужили хорошую службу всем участникам отрасли минеральных удобрений. Активное взаимодействие шло и по линии государственных органов, министерств и крупного бизнеса. Наработанные практики взаимодействия необходимо сохранить и использовать в качестве новых стандартов безопасности персонала на производстве», — подытожил президент РСХ.

Работа, важность которой подчеркивает Виктор Иванов ведется многими крупными промышленными предприятиями. К примеру, накануне состоялось заседание Мурманского регионального штаба по борьбе с COVID-19, где большое внимание было уделено профилактическим мерам, внедренным на горно-обогатительном комплексе «ФосАгро».

Генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев рассказал о том, что компания сохранит меры профилактики распространения коронавируса на своих предприятиях.

«На предприятиях сохраняются комплексные меры профилактики, введенные с появлением первых сигналов о надвигающейся пандемии, — заверил Андрей Гурьев, — вопрос безопасности сотрудников компании неотделим от обеспечения противовирусной защиты и здоровья всех жителей городов нашего присутствия. В связи с пандемией мы усилили традиционную помощь местным больницам и госпиталям, приобретая необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты».

Особый режим работы на предприятиях компании был введен еще в середине марта. Все внутренние совещания были переведены в формат видеоконференций, введен запрет на командировки. Бесконтактно осуществляется регулярная термометрия всего персонала, задействованного на производствах непрерывного цикла, в том числе подрядчиков. Все остальные сотрудники работают удаленно. На рабочих местах установлены диспенсеры с антисептиком, обеззараживатели воздуха, проводится дополнительная дезинфекция. Все сотрудники обеспечены масками и перчатками. На всех предприятиях компании созданы необходимые резервные запасы сырья, разработаны производственные регламенты на случай любого развития эпидемической ситуации.

Именно введение и неукоснительное соблюдения строгих противоэпидемических мер позволило компании защитить коллективы, сохранить темпы и показать рост по ключевым позициям в первом полугодии.

В ходе заседания губернатор Мурманской области Андрей Чибис выразил благодарность компании ФосАгро и ее руководству.

«Несмотря на все сложности, компания ФосАгро успешно наращивает темпы производства, и это не может не радовать» — отметил Андрей Чибис.

Говоря о производственных успехах компании, он подчеркнул, что в их основе своевременно принятые ограничительные меры, четкая организация работы и соблюдение санитарных правил.

«Сегодня среди сотрудников предприятий ФосАгро отмечается практически нулевая заболеваемость коронавирусом, также низкий уровень зафиксирован в городах присутствия компании — в Кировске и Апатитах, — акцентировал внимание участников заседания губернатор Мурманкой области. — При этом численность персонала предприятий остается стабильной и даже растет. В Кировском филиале АО «Апатит» в связи с ростом объемов производства апатитового концентрата количество работников увеличилось на 163 человека».

Читайте ранее в этом сюжете: Инвестпроект ФосАгро в Волхове даст работу квалифицированным специалистам