Манила, , 10:20 — REGNUM Высокопатогенный птичий грипп H5N6 обнаружили в северной филиппинской провинции Пампанга. Об этом 29 июля сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на департамент сельского хозяйства страны.

Также указывается, что данный очаг высокопатогенного птичьего гриппа был выявлен на одной из ферм в районе Сан-Луис и для того, чтобы пресечь его распространение, властями было уничтожено около 39 тыс. кур.

Кроме этого, как напоминает телеканал, в 2017 году властями страны также были выявлены очаги птичьего гриппа в провинциях Пампанга и Нуэва-Эсиха и тогда не было отмечено случаев его передачи от животных к человеку.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля стало известно, что в Нидерландах отменили обязательное для коммерческих птицеферм содержание домашних птиц в изолированных помещениях, введенное из-за того, что в немецкой земле Баден-Вюртемберг был обнаружен птичий грипп.