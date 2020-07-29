Оренбург, , 10:13 — REGNUM В Оренбургской области ЕГЭ на 100 баллов сдали 156 выпускников. Число отличников может увеличиться, поскольку пока не известны результаты двух госэкзаменов — по биологии и иностранным языкам, сообщает региональный миобр.

По данным ведомства, 156 выпускников продемонстрировали 169 стобалльных результатов. Одновременно по двум предметам100 баллов получили 13 человек. Мультистобалльники есть в Оренбурге, Новотроицке, Бугуруслане, Орске, Гае, Соль-Илецке, а также Бузулукском, Северном и Ташлинском районах.

Самое большое количество стобалльных результатов набрали участники ЕГЭ по русскому языку — 93. Это вдвое больше итога 2019 года.

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