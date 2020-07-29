Ростов-на-Дону, , 10:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону открытый в парке «Левобережный» интерактивный фонтан обнесли забором. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«В Левобережном парке поставили точку в споре можно ли купаться в новом фонтане. Администрация парка решила, что нельзя, а для убедительности поставили забор. Больше никаких купаний в струях, зато снимать фото и видео стало гораздо удобнее. Ничьи дети не будут мешать хорошим кадрам», — написал подписчик паблика «Ростов Главный».

https://www.instagram.com/p/CDJ7C_0iPzy/

ИА REGNUM ранее сообщало, что глава администрации областного центра Алексей Логвиненко заявил о безопасностифонтана в парке «Левобережный» в Ростове-на-Дону. Сооружение 16 июля открыли президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ростовский губернатор Василий Голубев.

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