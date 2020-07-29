Воронеж, , 10:11 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.

Также за минувшие сутки подтверждена смерть одного пациента с ранее подтверждённым заражением. Покинули стационары и сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением 166 человек.

Всего за период пандемии в Воронежской области подтверждено 10 976 случаев заражения коронавирусом, в том числе 10 635 человек выздоровели, скончались 90 пациентов.