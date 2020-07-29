Москва, , 10:11 — REGNUM Пять московских поликлиник, ранее переоборудованных в центры компьютерной томографии, вернулись к плановому приёму пациентов. Об этом 29 июля сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Персонал поликлиник сдал тесты на коронавирус, а в зданиях провели дезинфекцию. Сообщается, что медучреждения уже вернулись к плановому приёму.

«К плановой помощи вернулись уже 37 из 48 КТ-центров — почти 80%», — сказала Ракова.

Сейчас в Москве круглосуточно работают 11 центров компьютерной томографии.