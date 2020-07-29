Нур-Султан, , 10:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением, сообщили 29 июля в пресс-службе администрации президента.

29 июля глава государства провел совещание по проблемным вопросам эпидемиологической ситуации в республике. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и министр здравоохранения Алексей Цой представили результаты действия карантинных мер.

По их данным, с 5 июля загруженность стационаров уменьшилась на 43%, число вылечившихся увеличилось на 43%, также уменьшилось количество вызовов скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что поэтапная отмена ограничительных мер в республике может начаться уже с 3 августа.

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