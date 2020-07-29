Владимир, , 10:13 — REGNUM Работа учреждений дополнительного образования детей возобновляется во Владимирской области. Соответствующие изменения внесены в указы «О введении режима повышенной готовности» и «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей», сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.

Владимирская область переходит на второй этап снятия ограничительных мероприятий, введённых из-за пандемии коронавируса. Теперь в регионе разрешено возобновить работу в очном режиме организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дополнительное образование детей. Главное условие — наполняемость групп не более 70% от их списочного состава.

Это же требование распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют дополнительное образование взрослых и кому было разрешено работать ранее.