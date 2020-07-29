Москва, , 10:13 — REGNUM Первое слушание по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова состоится 29 июля в Пресненском суде, это подтвердил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro.

Добровинский опроверг ранее появившуюся информацию о переносе заседания. Он заявил, что ему звонил представитель суда несколько дней назад.

«Сказал, что я, как представитель потерпевшей, должен быть в 11 часов в суде 29 числа», — пояснил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что попросил о переносе даты предварительного заседания на срок после 5 августа.

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