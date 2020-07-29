Екатеринбург, , 10:01 — REGNUM Духовные лидеры мусульман в Свердловской области призвали отказаться от массового празднования Курбан-байрам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Соответствующую договорённость руководители закрепили письменным документом.

«Это необходимо сделать, следуя рекомендациям специалистов в области медицины, ответственных за жизнь и здоровье населения», — указано в соглашении.

Документ подписали главы пяти централизованных религиозных мусульманских организаций региона. На такие меры решили пойти из-за пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом отказаться от массовой молитвы на Курбан-Байрам выступили в Уральском Мухтасибате.

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