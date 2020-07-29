Кемерово, , 09:52 — REGNUM В Кемерове с 30 июля возобновляется курсирование скорого фирменного поезда «Кузбасс» до Москвы. По данным ОАО «РЖД», движение восстанавливается по просьбам граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в министерстве транспорта Кузбасса, поезд будет отправляться от Кемеровского железнодорожного вокзала в Москву по чётным числам в 13:48 (время местное). Прибывать на Кемеровский вокзал он будет по нечётным числам в 8:20 (время местное).

«При планировании своих поездок рекомендуем уточнять расписание прибытия и отправления данного поезда в железнодорожных кассах и на информационных сайтах ОАО «РЖД», — подчеркнули в министерстве.