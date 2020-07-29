* запрещённая в России организация

Красноярск, , 09:52 — REGNUM Суд признал общественное объединение «Комитет «Нация и Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июля в Генпрокуратуре РФ. Деятельность указанного объединения запрещена на территории Российской Федерации.

Прокуратура Красноярского края в 2020 году по поручению Генпрокуратуры проверила общественное объединение «Комитет «Нация и Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на предмет соблюдения законодательства о противодействии экстремизму.

Установлено, что в рамках его деятельности участники осуществляют экстремистскую деятельность. В частности, проверка выявила факты массового распространения экстремистских материалов, а также возбуждения вражды и ненависти по отношению к представителям различных социальных групп.

В прокуратуре сделали вывод, что экстремистская деятельность указанной организации «представляет угрозу общественной безопасности, интересам общества и государства, влечёт за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина».

По итогам проверки в суд было направлено исковое заявление о признании общественного объединения экстремистской организацией. Красноярский краевой суд удовлетворил исковые требования прокурора.

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