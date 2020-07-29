Владикавказ, , 09:48 — REGNUM В Северной Осетии не хватает врачей-кардиологов. Особенно эта нехватка ощущается в районных больницах. Об этом сообщил 28 июля глава правительства региона Таймураз Тускаев в ходе совещания с членами правительства по вопросу реализации ведомственной целевой программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Тускаев отметил, что для обеспечения медкадрами в области кардиологии районных поликлиник и стационаров их руководители должны позаботиться о переподготовке своих сотрудников в лучших клиниках России по программе повышения квалификации. Помимо этого, необходимые квалифицированные кадры можно привлекать в районы с помощью программы «Земский доктор». В качестве стимула для кардиологов может стать также программа строительства индивидуального жилья для сельских специалистов по линии минсельхоза, подчеркнул Тускаев.

В ходе совещания была названа цифра смертности от болезней системы кровообращения в Северной Осетии. В настоящее время этот показатель составляет 571 человек на 100 тыс. населения. До 2024 года республика должна снизить этот уровень до 456 человек на 100 тыс. населения.