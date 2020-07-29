Дананг, Вьетнам, , 09:48 — REGNUM В приморском вьетнамском городе Дананг, где в настоящее время наблюдается новая вспышка коронавирусной инфекции, за истекшие 24 часа было выявлено восемь новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 июля сообщается на интернет-портале вьетнамского правительства.

Кроме этого, уточняется, что все новые выявленные заразившиеся или в недавнем времени посещали городские больницы, или они родственники пациентов, которые лечатся в данной больнице.

«В Дананге зарегистрировано 29 новых случаев заражения (коронавирусом) за последние пять дней», — также указывается в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что генеральное консульство РФ на вьетнамском курорте Дананг временно перестало принимать посетителей из-за новой вспышки SARS-CoV-2.