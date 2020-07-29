Париж, , 09:44 — REGNUM По данным комиссии по расследованию при Национальной ассамблее Франции, страна больше не защищена от болезней, передаваемых тигровыми комарами, сообщает Le Figaro.

«Тигровые комары, переносчики таких вирусов, как Зика, чикунгунья или лихорадка денге, будут представлять серьезную опасность для здоровья человека на всей территории Франции в течение следующих десятилетий», — говорится в заявлении комиссии по расследованию, которая призывает к активным действиям.

«Если в течение пятидесяти лет мы жили без болезней, передаваемых комарами, то сегодня это уже не так. Нам нужно будет научиться жить с ними, максимально ограничивая их влияние на здоровье французов», — заявила французский депутат Рамлати Али.

Властям Франции предложили улучшить систему информирования населения и ввести «в пострадавших районах план профилактики развития мест распространения комаров». Комитет также просит предоставить мэрам руководство по борьбе с тигровыми комарами.

Напомним, почти 65% территории Франции, или 67 департаментов в стране претерпели нашествие тигровых комаров.