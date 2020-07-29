Москва, , 09:43 — REGNUM В Москве с 30 июля до конца августа можно пройти бесплатные исследования для диагностики самых распространённых видов онкозаболеваний. Об этом 29 июля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

«С учетом отложенного спроса на скрининговые программы, который сложился за время пандемии, особенно важно обеспечить горожан общедоступной и удобной возможностью пройти исследования», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Провести онкоскрининг в 66 городских поликлиниках.

По словам Раковой, в программе будут исследования, помогающие диагностировать предпосылки к одним распространенным онкологическим заболеваниям.