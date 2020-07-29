Кемерово, , 09:41 — REGNUM Авиасообщение между городами Кемерово и Анапа восстановлено и продлится до осени. Напомним, что из-за коронавируса летний срок начала сообщения был сдвинут. Возобновилось оно только после того, как были сняты ограничения.

«Впервые после длительного перерыва авиакомпания «Алроса» начала выполнение авиарейса по маршруту Анапа — Кемерово — Анапа с 23 июля 2020 года на комфортабельном воздушном судне Боинг-737−800 вместимостью138 кресел, — рассказали и в министерстве транспорта Кузбасса». — Авиарейс выполняется по четвергам, время прибытия в аэропорт Кемерово 8:10 (время местное), вылет в Анапу в 9:20 (время местное). Тарифы на авиабилеты в одну сторону составляют от 11 592 рублей».

Кроме того, из Кемерова в Анапу по субботам осуществляет рейсы авиакомпания «Северный ветер».

Отметим, что рейсы из Кузбасса до Анапы — сезонные и согласно информации, размещённой на сайте аэропорта им. А. Леонова, действуют до осени.