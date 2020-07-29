Карталы, Челябинская область, , 09:39 — REGNUM В Челябинской области депутат Карталинского района осуждён за убийство своей супруги. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следователей, 49-летний гражданин совершил преступление 21 августа 2019 года. Он был пьян и во время ссоры выстрелил в женщину из охотничьего ружья. Это произошло в присутствии двоих детей 2007 и 2016 года рождения.

От двух дробовых огнестрельных ранений женщина умерла на месте. За убийство с особой жестокостью суд назначил депутату 11 лет в колонии строгого режима и ограничение свободы на год. Кроме того, ему предстоит принудительное наблюдение и лечение в психиатрическом учреждении по месту отбытия наказания.