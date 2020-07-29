Токио, , 09:33 — REGNUM Группа политиков правящей партии Японии заявила о намерении призвать правительство ограничить использование в Японии китайских приложений из соображений безопасности, сообщает японская газета Mainichi.

TikTok

Акира Амари, член Либерально-демократической партии, отвечающий за регуляторную политику, заявил, что необходимо предотвратить утечку личных данных пользователей через приложения, разработанные Китаем. Политик привел в пример популярное среди молодежи приложение по обмену видео TikTok.

Ранее TikTok и многие другие китайские приложения запретили в Индии. В США пока обдумывают, принимать ли подобные жесткие меры в отношении программ, ставших хитами в молодежной среде. Особенно их популярность выросла во время пандемии. По оценкам аналитического сервиса Sensor Tower, в начале этого года количество скачиваний приложения TikTok превысило 2 млрд. Однако компания Byte Dance, владеющая платформой и сотрудничающая с правительством Китая, вызывает опасения у мирового сообщества.

«Мы должны знать, как собирается и как используется информация, допуская на рынок IT-устройства и приложения « — сказал журналистам Амари. Парламентская группа планирует представить правительству Японии ряд рекомендаций, касающихся вопросов национальной безопасности.

Кроме того, среди членов Либерально-демократической партии высказываются предложения пересмотреть приглашение Си Цзиньпина в Японию в связи с ситуацией вокруг Гонконга и растущими претензиями к Пекину.