Пхеньян, , 09:33 — REGNUM Северокорейские власти рекомендовали иностранным дипломатам воздержаться от поездок по стране из-за возможной вспышки коронавируса в городе Кэсон. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице российского посольства в КНДР в Facebook.

Так, власти страны рекомендуют дипломатам не выезжать за пределы Пхеньяна, а также отказаться от проведения массовых мероприятий и от посещения мест массового скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын принял решение полностью закрыть город Кэсон, чтобы избежать распространения инфекции. Известно, что человек с подозрением на коронавирус 19 июля незаконно въехал в КНДР через демаркационную границу с Южной Кореей.

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