Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM Прокуратура Свердловской области держит на контроле ситуацию с пожаром в заповеднике «Денежкин камень». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Борьба с огнём там идёт с 17 июля. В процесс вовлечены сотрудники «Уральской базы авиационной охраны лесов», лесничества и заповедника, а также добровольцы. В целом тушение пожара ведут 88 человек, также задействовано шесть единиц техники, среди которых два вертолёта. Борьба осложнена труднодоступностью очага возгорания, отсутствием осадков и близлежащих источников воды.

По данным прокуратуры, в декабре 2019 года после вмешательства ведомства финансирование мероприятий по лесной охране выросло на 42%, было закуплено 157 единиц специальной техники. А в апреле 2020-го свердловский министр природных ресурсов был проинформирован о выявленных надзорным органом недостатках в подготовке к пожароопасному периоду. Сейчас прокуратура проверяет соблюдения законодательства руководством «Денежкина камня».

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