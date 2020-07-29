Екатеринбург, 29 июля 2020, 09:33 — REGNUM Третий этап опрессовок пройдёт в Екатеринбурге с 3 августа 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Екатеринбургской теплосетевой компании.
Гидравлические испытания пройдут по 6 августа 2020 года с прекращением подачи горячей воды. До начала опрессовок ее температура будет понижена.
При обнаружении утечек горожан просят обращаться в компанию. Третий этап станет финальным в 2002 году.
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий этап проходил в городе с 6 по 9 июля 2020 года.
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