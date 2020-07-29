Вашингтон, , 09:31 — REGNUM В США возросло количество штатов, которые из-за новых вспышек коронавирусной инфекции, оказались в «красной зоне». Так, с 18 на начало июля их число увеличилось до 21 штата. Об этом сообщается в новом федеральном докладе о ситуации с пандемией, пишет газета The New York Times.

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В документе, датированном 26 июля, федеральным чиновникам и руководителям штатов рекомендовано ужесточить санитарные ограничения. Речь идёт о штатах Алабама, Аризона, Арканзас, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Невада, Северная Каролина, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Юта. В них на прошедшей неделе было зарегистрировано более 100 новых случаев заболевания на 100 тыс. человек.

Ещё три штата были добавлены в этот список после аналогичного доклада от 14 июля: Миссури, Северная Дакота и Висконсин.

Отмечается, что в настоящее время Вермонт является единственным штатом, находящимся в категории «зеленой зоны» с менее чем десятью случаями заражения коронавирусом в неделю на 100 тыс. человек. Остальные 28 штатов и округ Колумбия были помещены в «жёлтую зону».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным университет Джона Хопкинса на 28 июля, в США общее количество носителей SARS-CoV-2 достигло 4 294 770 человек. При этом свыше 56 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом были выявлены за последние сутки. Общее число летальных случаев превысило 148 тыс. за весь период пандемии вылечились более 1, 3 млн пациентов с COVID-19.

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