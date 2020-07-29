Ставрополь, , 09:31 — REGNUM Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 на Ставрополье к утру 29 июля достигло 151, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров. Накануне, как и днем ранее, в регионе умерли три человека с подтвержденным диагнозом.

Число жертв COVID-19 на Ставрополье в июле увеличивается практически ежедневно. С начала месяца в регионе скончались уже 53 человека, заразившиеся коронавирусом, то есть больше трети от общего количества случаев летального исхода.

Напомним, Ставропольский край по-прежнему находится на первом этапе снятия ограничений, выведенных для борьбы с распространением коронавируса. Режим всеобщей самоизоляции в регионе был снят с 11 июня, однако он продолжает действовать для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.