Самара, , 09:30 — REGNUM График возвращения к оказанию медпомощи хирургического отделения городской больницы № 5 разработан в Самарской области. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, ранее многопрофильный стационар городской больницы № 5 был перепрофилирован для лечения пациентов с COVID-19. На рабочем совещании в этом медучреждении уже было принято решение о возвращении хирургического отделения в штатный режим работы.

Отмечается, что в этом отделении функционируют 350 коек. Планируется, что оно начнет работу в штатном режиме к концу августа текущего года в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по состоянию на 28 июля в Самарской области выявлено 6729 фактов заражения коронавирусом, в том числе справились с этой инфекцией 4653 человек.

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