Чебоксары, , 09:25 — REGNUM В Чувашии продолжается работа по реабилитации пациентов, которые переболели COVID-19 и имеют тяжёлые хронические заболевания. Их здоровье укрепляют на базе больниц, а в скором времени откроются санаторно-курортные учреждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В министерстве здравоохранения республики отмечают, что одной из площадок стала Центральная городская больница в Чебоксарах, где медицинскую реабилитацию проходят 58 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. По мнению специалистов, почти каждый пациент нуждается в реабилитации, особенно со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания.

Заведующая отделением восстановительного лечения Клара Волкова уточняет, что в первую очередь сюда направляют пациентов, которые переболели COVID-19 «на фоне хронических заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы». Для каждого разрабатывается индивидуальный план восстановительного лечения, который длится от шести до 12 недель.

«Для восстановления пораженных легких и других органов, а также активации иммунитета в восстановительное лечение включены занятия лечебной гимнастикой, воздействие физическими факторами, в том числе магнитотерапия, электрофорез, лечение лазером, массаж грудной клетки, а в некоторых случаях — мануальная терапия, рефлексотерапия и психотерапия», — говорят в минздраве Чувашии.

Затем восстановление продолжается в домашних условия — в частности, врач подбирает упражнения для занятий дыхательной гимнастикой и лечебной физкультурой. Клара Волкова рекомендует также пациентам «больше ходить, гулять, дышать свежим воздухом, избегать больших физических нагрузок»:

«Правильное питание, здоровый и полноценный сон также ускорят выздоровление».

Напомним, в Чебоксарах пациенты, которые переболели COVID-19, также могут пройти курс реабилитации на базе больницы имени П. Н. Осипова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии переходят на второй этап снятия ограничений, в рамках которого откроются санаторно-курортные организации для реабилитации переболевших COVID-19 пациентов, а также имеющих хронические заболевания системы кровообращения, эндокринной системы и органов дыхания.

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Отметим, 13 июля на планёрке в правительстве врио главы Чувашии Олег Николаев поднял вопрос о реабилитации пациентов, которые переболели COVID-19. Он поручил минздраву республики «реабилитационные возможности предусмотреть не только в системе государственных учреждений здравоохранения, но и в частных клиниках через систему обязательного медицинского страхования».

Всего с начала пандемии в Чувашии выздоровели 3616 человек, то есть 54,7% от общего числа случаев заражения. Продолжают лечение 2942 пациента с коронавирусом.

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