Киев, , 09:23 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали 1022 случая заражения коронавирусом, сообщил 29 июля специальный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По последним данным, в результате осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией, за сутки скончался 21 человек, 650 пациентов выздоровели.

Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 67 597 случаев заражения, 1650 из них оказались смертельными, 37 394 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями потрачено около 10% средств. Однако, по информации министра финансов Украины Сергея Марченко, фонд практически исчерпан, причём непосредственно на медицину из него было потрачено лишь 15%.

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