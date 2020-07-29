Тунис, , 09:21 — REGNUM Известная активистка по борьбе за независимость Туниса Жизель Халими скончалась на следующий день после своего 93-го дня рождения. Об этом передает ВВС Africa.

Халими родилась в Тунисе, но переехала во Францию, где построила карьеру адвоката и политика. Она посвятила свою жизнь защите прав женщин и декриминализации абортов.

В 1972 году благодаря юридической деятельности Халими оправдали 16-летнюю девушку, которая сделала аборт после изнасилования. Позже Халими убедила французских законодателей признать изнасилование преступлением той же тяжести, что и убийство.