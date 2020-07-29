Саратов, , 09:23 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 29 июля коронавирус выявили у 9209 человек, за сутки положительные тесты получили еще 98 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 5469 человек, за сутки — 100 саратовцев. С момента начала наблюдения скончались 56 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 13 человек, в 84 случаях — заражение из неустановленных источников, один прибыл с признаками ОРВИ с другой территории.

Опять больше всего заболевших среди лиц в возрасте старше 60 лет — 40 человек, двое несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 257,9 тыс. исследований, за сутки — 2,8 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области стабильный ежедневный прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией привел к тому, что правительство вынуждено ужесточить масочный режим.

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