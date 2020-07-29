Париж, , 09:17 — REGNUM Спустя почти пятнадцать лет во Франции приступили к сборке термоядерного реактора в рамках международного проекта ITER, сообщает L’iberation.

Цель состоит в том, чтобы воссоздать неограниченную энергию, производимую солнцем и звездами посредством синтеза водорода, в надежде найти альтернативу ископаемому топливу.

Несколько компонентов реактора, некоторые из которых высотой с четырехэтажное здание и весом в несколько сотен тонн, были доставлены на строительный участок, расположенный в коммуне Сен-Поль-ле-Дюранс на юго-востоке Франции.

Ожидается, что процесс сборки займет пять лет. Под строительство реактора отведено почти 42 гектара, и мобилизовано 2300 рабочих. Первый киловатт в час (кВт/ч), произведенный термоядерным реактором, как ожидается, можно будет получить к 2060 году.

Напомним, в проекте создания международного экспериментального термоядерного реактора ITER участвуют многие страны, включая Индию, Китай, Японию, Южную Корею. Ключевую роль в реализации проекта играет Россия.