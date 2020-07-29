Ханты-Мансийск, 29 июля 2020, 09:16 — REGNUM В Югре в течение суток выявлено 173 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения за минувшие сутки: Сургут — 48 положительных тестов; Нижневартовск — 30; Нефтеюганск — 16; Ханты-Мансийск — 15; Сургутский район — 13; Лангепас — 10.
Всего с начала пандемии в ХМАО на 29 июля зарегистрировано 15 990 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 11 998 человек, 128 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 29 июля составляет 0,92.