Тирана, , 09:37 — REGNUM Оппозиционный депутат парламента Албании Ральф Джони 28 июля получил положительный результат теста на коронавирус, о чем политик сообщил на своей с странице в социальной сети Facebook.

Всего лишь днем ранее политик участвовал в заседании парламента Албании, на котором было вынесено решение о сохранении поста президента за Илиром Метой (запрос о лишении президента поста был инициирован партией власти год назад).

На момент постановки диагноза политик уже три дня отмечал у себя легкую температуру и симптомы гриппа, однако не воспользовался предлогом остаться дома, чтобы принять участие в голосовании.

Джони не выражает беспокойства в связи с тем, что его повышенная гражданская ответственность могла привести к заражению других депутатов и лишь выражает сожаление в связи с тем, что он пропустит другое знаменательное голосование — по вопросу об избирательной реформе.

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